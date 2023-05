Tamarak Trail - Roguelike et Deck Building se réunissent pour un nouveau titre sur Nintendo Switch

Nouveau projet signé Yarrow Games, Tamarak Trail se présente comme un jeu roguelike se jouant avec des cartes. Attendu dans le courant de l'été 2023, sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.

En tant que membre d'une société secrète nommée Sturgeon Lodge, il vous appartient de percer le mystère d'une terre en décomposition, de traquer la source de cette corruption et d'y mettre un terme à tout prix.

Pour vous lancer dans cette aventure, vous pouvez choisir l'un des trois personnages suivants : le magicien, le traqueur ou le détective, chacun ayant des capacités et des traits de caractère uniques. En fonction de votre style de jeu préféré, les différentes compétences et attributs du personnage vous permettent d'élaborer une stratégie unique pour votre personnage alors qu'il navigue sur la piste inquiétante. Les chemins générés de manière procédurale créent une myriade de possibilités où vous pouvez rencontrer des événements, des monstres, des campements, des trésors et bien plus encore. Chaque nouvelle découverte révèle de nouveaux bonus et de nouvelles stratégies à explorer.