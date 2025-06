Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition annoncé sur la nouvelle console de Nintendo

Si nous avions déjà que Tamagotchi Plaza était attendu sur Nintendo Switch première du nom le 27 juin prochain , Bandai Namco vient de confirmer l'arrivée le même jour d'une édition améliorée pour la nouvelle Switch, sobrement intitulée Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition. Outre les habituelles performances techniques améliorées, cette version donnera l'accès à 3 boutiques exclusives aux joueurs Nintendo Switch 2.

TAMAGOTCHI PLAZA Nintendo Switch 2 Edition propose trois boutiques supplémentaires, pour un total de 15 boutiques sur la place. Dans le Sushi Shop, les joueurs peuvent préparer de délicieux sushis et les servir aux clients avec le Joy-Con 2. Les joueurs peuvent éblouir leurs clients dans la boutique Shuriken en montrant leurs techniques de lancer de shuriken habiles. Tout est question de vitesse dans la boutique combinée Sushi Shuriken, où les joueurs doivent rapidement préparer des sushis et les livrer aux clients affamés.

Les joueurs Nintendo Switch 2 qui possèdent déjà la version Switch originale de TAMGOTCHI PLAZApeuvent accéder au contenu exclusif en achetant le pack de mise à niveau Nintendo Switch 2 Tamagotchi Plaza, et ils peuvent accéder au contenu exclusif lors de la transition vers la console Nintendo Switch 2 dans le jeu.

TAMAGOTCHI PLAZA ramène l’expérience unique et engageante de la série, qui consiste à créer des boutiques originales et à servir des personnages mignons. Le Grand Roi Gotchi a déclaré que le Tamagotchi Fest se tiendra dans la ville la plus excitante de la planète Tamagotchi. Ce sera au joueur d’aider le prince Tamahiko à transformer la ville de Tamahiko en un lieu animé digne d’accueillir le festival. Les joueurs ouvrent et développent des magasins, avec une douzaine de magasins différents qui incluent le dentiste et d’autres classiques de retour, ainsi que de nouveaux magasins tels que le salon de thé de l’après-midi, le magasin de lunettes et plus encore. Chaque boutique propose un gameplay unique car les joueurs servent et attirent des clients, rencontrant plus de 100 Tamagotchi différents et améliorant leur réputation et celle de Tamahiko Town. Certains magasins proposent des mini-jeux coopératifs jouables avec un ami.

TAMAGOTCHI PLAZA dispose d’une fonction de liaison avec les appareils Tamagotchi Uni, permettant aux joueurs de se connecter avec le dernier modèle de jouet pour la première fois. En liant le Tamagotchi Uni, ils auront accès à des objets et des événements exclusifs non disponibles dans le jeu de base, jusqu’à épuisement des stocks. Tamagotchi Uni est vendu séparément et n’est pas disponible dans tous les pays.