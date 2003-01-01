Talespinner sortira début août sur Nintendo Switch

Les amateurs de deck-building et de roguelike pourront bientôt découvrir Talespinner sur Nintendo Switch. L'éditeur a en effet annoncé que le jeu sera disponible sur l'eShop à partir du 5 août. Inspiré de la mythologie japonaise, Talespinner propose une aventure où chaque partie est façonnée par les choix du joueur. En incarnant un conteur, vous devrez guider l'un des trois héros disponibles à travers un récit évolutif, tout en construisant un deck de cartes capable de faire face aux nombreux dangers qui vous attendent.

Découvrez un royaume fascinant avec Talespinner, une aventure de construction de deck roguelike qui vous plongera au cœur de la fantastique mythologie japonaise. En tant que narrateur, vous guiderez votre héros au fil de son histoire façonnée par vos choix et votre deck.

À propos de Talespinner

Plongez dans un univers captivant inspiré de la richesse, de l'étrangeté et de l'exotisme de la mythologie japonaise avec Talespinner, un roguelike de deck-building. En tant que conteur, vous guiderez le héros de votre choix à travers une histoire en constante évolution, façonnée par vos décisions et la composition de votre deck.

Choisissez votre héros

Toute grande histoire a besoin d'un héros. Sélectionnez l'un des trois personnages jouables, chacun disposant de mécaniques de jeu uniques et d'un puissant ensemble de cartes pouvant être améliorées au fil de votre aventure. Créez de redoutables synergies entre vos cartes afin de prendre le contrôle du récit.

Choisissez votre scénario

Décidez de l'aventure qui attend votre héros. Sera-t-il traqué par un clan de ninjas dirigé par le légendaire Hattori Hanzō ? Ou préférera-t-il s'aventurer dans les montagnes à la recherche de la Dame des Neiges, Yuki-onna, qui terrorise les habitants de la région ?

Chaque scénario propose des rebondissements narratifs supplémentaires, renforçant à la fois le défi et la rejouabilité.

Façonnez votre destinée

Grâce à votre livre d'histoires, choisissez les rencontres qui jalonneront le parcours de votre héros. Adaptez les défis à votre convenance : facilitez votre progression ou augmentez les risques afin d'obtenir des récompenses plus importantes.

Affrontez d'étranges yōkai

Découvrez un monde peuplé de créatures issues de la mythologie japonaise. Chaque yōkai possède ses propres capacités, faisant de chaque affrontement un défi inédit. Libre à vous de décider comment les aborder : terrassez-les au combat ou faites-en vos alliés grâce à votre ruse et votre charisme.

Faites face à leurs redoutables pouvoirs

Affrontez de nombreuses forces hostiles dont les capacités influencent directement les effets des cartes de votre héros. Chaque ennemi apporte ainsi une nouvelle dimension stratégique aux combats et renouvelle constamment l'expérience de jeu.

Voyagez à travers des lieux fascinants

Partez pour une aventure épique à travers de nombreux environnements : forêts de bambous, grottes mystérieuses, plaines balayées par les vents, villages hantés, temples ancestraux et bien d'autres encore. Chaque biome propose ses propres événements ainsi qu'une faune ennemie spécifique.

Caractéristiques principales