Tales of the Neon Sea s'offrira une édition physique en 2023 sur Nintendo Switch

Sorti en 2019 sur Steam, Tales of the Neon Sea s'apprête à revenir au printemps 2023 sur Nintendo Switch. Outre une sortie en dématérialisé, Tesura Games, le développeur YiTi Games et Just For Games viennent d'annoncer une collaboration pour proposer deux éditions physique pour ce jeu d'enquête : une édition Standard et une édition Collector.

Tales of the Neon Sea - Edition Standard

Tales of the Neon Sea - Edition Collector

Contient :

Exemplaire physique de Tales of the Neon Sea (NSW/PS4/PS5)

Livre de cartes postales

Bande-son sur CD

Poster

Ensemble de magnets

Boîte collector