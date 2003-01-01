Tales of Berseria Remastered annoncé sur Nintendo Switch

Pour choisir un remaster de la licence Tales of chez Bandai Namco, cela semble s'apparenter à ce fameux jeux de hasard où l'on pioche une boule dans une boîte opaque. Après Tales of Symphonia 2 qui est passé à la trappe, et Tales of Xillia 2 qui semble finalement pas destiné à sortir dans l'immédiat, Bandai Namco vient à la surprise générale d'annoncer Tales of Berseria Remastered sur Nintendo Switch et supports concurrents. Episode apprécié par les fans après un Tales of Zestiria en demi-teinte, les joueurs pourront (re)découvrir l'histoire de Velvet Crowe et de ses camarades à partir du 27 février 2026.

Une fois encore, pas de version Nintendo Switch 2 au programme, et on s'étonne également du fait que le titre ne soit pas accompagné de Tales of Zestiria. En effet, bien qu'il ne s'agisse pas de suite directe, les événements de Tales of Berseria se passent avant ceux de Zestiria, et ne pas faire cet opus en premier risque de faire manquer pas mal de références aux nouveaux joueurs. A vos paris pour l'annonce du prochain opus remasterised !