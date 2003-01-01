Tales of Berseria Remastered annoncé sur Nintendo Switch
Pour choisir un remaster de la licence Tales of chez Bandai Namco, cela semble s'apparenter à ce fameux jeux de hasard où l'on pioche une boule dans une boîte opaque. Après Tales of Symphonia 2 qui est passé à la trappe, et Tales of Xillia 2 qui semble finalement pas destiné à sortir dans l'immédiat, Bandai Namco vient à la surprise générale d'annoncer Tales of Berseria Remastered sur Nintendo Switch et supports concurrents. Episode apprécié par les fans après un Tales of Zestiria en demi-teinte, les joueurs pourront (re)découvrir l'histoire de Velvet Crowe et de ses camarades à partir du 27 février 2026.
Une fois encore, pas de version Nintendo Switch 2 au programme, et on s'étonne également du fait que le titre ne soit pas accompagné de Tales of Zestiria. En effet, bien qu'il ne s'agisse pas de suite directe, les événements de Tales of Berseria se passent avant ceux de Zestiria, et ne pas faire cet opus en premier risque de faire manquer pas mal de références aux nouveaux joueurs. A vos paris pour l'annonce du prochain opus remasterised !
Tales of Berseria Remastered est le premier épisode de la série Tales of dans lequel apparaît Velvet Crowe, une femme brisée par la trahison. Dans cette édition remastérisée, les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir un monde déchiré entre l’émotion et la raison, un monde dans lequel Velvet élimine sans pitié tous ceux qui se dressent sur sa route. Aux côtés de compagnons avec qui elle forgera des liens indéfectibles, elle devra choisir sa propre voie pour venger la mort de son frère.
Cette version remastérisée offre des améliorations de qualité de vie telles que les icônes de destination, l’activation ou la désactivation des rencontres et un accès rapide à la boutique qui facilitera les premiers pas des nouveaux joueurs dans ce grand classique du JRPG. Le jeu inclut également l’ensemble du contenu téléchargeable de l’édition originale : tenues des personnages, objets bonus et bien d’autres choses encore.