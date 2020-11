Tales of : Bandai Namco annonce un stream pour l'anniversaire des 25 ans de la série

Bandai Namco vient d'annoncer qu'il préparait actuellement la diffusion d'un stream spécial pour le 25e anniversaire de la série Tales of . Ce stream comprendra notamment une rétrospective des différents opus, des anecdotes et des petites histoires autour du développement des jeux, des entrevues avec les développeurs et producteurs qui répondront même aux questions des joueurs. Il y aura évidemment des informations sur les différents évènements et goodies conçus pour l'anniversaire de la série et des infos sur les jeux à venir.

Pour rappel, la série des Tales of a débuté en 1995 au Japon sur Super Famicom avec Tales of Phantasia et depuis ne s'est jamais arrêté avec notamment Tales of Symphonia sur GameCube en 2004 ou encore Tales of Vesperia - Definitive Edition sur Nintendo Switch en 2019. Le prochain opus, Tales of Arise est actuellement en développement sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

La date du stream de l'anniversaire de la série tales of devrait être communiquée prochainement. Evidemment, on vous en reparlera.