Tako no Himitsu: Ocean of Secrets - Un nouvel RPG se dévoile sur Nintendo Switch

Nouvelle création de Deneos à qui l'on doit Save me Mr Tako, le RPG Tako no Himitsu: Ocean of Secrets se présente comme un hommage aux RPG de l'ère GBA. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents d'ici la fin de l'année 2026 , le développeur vient de lancer sa campagne de financement sur la plateforme Kickstarter, avec un objectif initial fixé à 50000€. Si faire partie du projet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée. A noter que Deneos a réussi à s'attribuer les services de Motoi Sakuraba (Golden Sun) et de Masanori Hikichi (Terranigma) pour l'OST du jeu.

Tako no Himitsu est un RPG d'action conçu en hommage à l'ère des jeux Game Boy Advance. Embarquez dans une quête pour sauver un monde rongé par les ombres de son passé. Incarnez six personnages différents et découvrez leurs histoires et leurs traumatismes en explorant un monde troublé par les monstres de l'ombre. Liez amitié avec des pieuvres magiques et entraînez-les pour qu'elles vous aident dans les combats en temps réel et les énigmes, et élaborez des stratégies pour prendre l'avantage sur vos ennemis ! Avec des musiques de Motoi Sakuraba (Golden Sun) et Masanori Hikichi (Terranigma).

Source : Kickstarter