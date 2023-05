Tako no Himitsu: Ocean of Secrets se dévoile en vidéo

L'AG French Direct est l'occasion pour les joueurs de découvrir les jeux qui marqueront le marché francophone ces prochains mois, mais aussi de découvrir des titres en avant-première. C'est notamment le cas du studio Deneos qui nous a proposé un trailer pour son nouveau projet : Tako no Himitsu: Ocean of Secrets. Se présentant comme un Action-RPG, le titre sera proposé prochainement en financement participatif sur la plateforme Kickstarter, et devrait, si le financement est atteint, sortir sur PC ainsi que sur Nintendo Switch. En attendant d'en apprendre davantage sur le Tako no Himitsu: Ocean of Secrets, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.