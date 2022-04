TAITO Milestone - La compilation Arcade disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes nostalgique de cette bonne vielle époque de l'arcade, voilà de quoi vous satisfaire avec la sortie ce jour de Taito Milestones sur Nintendo Switch. Disponible sur l'eShop ou en version physique, le titre vous propose de découvrir 10 titres cultes de la firme TAITO sortis entre 1981 et 1987, à savoir :

La lignée des jeux d'arcade Taito a débuté au tout début des années 70, mais a gagné son indépendance dans les années 80. Vous avez maintenant l'opportunité de pratiquer ces jeux marquants ayant ouvert la voie à la dominance d'arcade Taito lors des décennies suivantes. Dix jeux, chacun d'entre eux représentant une avancée particulière dans la conception et l'histoire des jeux, et couvrant toute une palette de genres. Jeux de plate-forme, sportifs, de tir, puzzles et bien plus encore. Et, dès à présent, ces 10 classiques vont être disponibles pour la première fois sous forme de collection pour consoles modernes ! Plongez-vous dans l'histoire des jeux et revivez ces classiques ayant contribué à la façonner.