Taito Milestones 4 est disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de rétrogaming, Clear River Games a annoncé la sortie de Taito Milestones 4 la semaine dernière sur l'eShop de la Nintendo Switch. Au menu, 10 titres sortis de 1983 à 1990 à (re)découvrir sur console moderne.

Les années 80 étaient une époque plus simple et plus colorée. Surtout dans les salles d’arcade ! Avec la collection Taito Milestones 4, vous pouvez vous replonger dans l’ère de la laque, du néon et des pixels, et découvrir dix jeux issus de genres variés. Que vous aimiez le sport, les arts martiaux, les plateformes, les shoot’em up ou même les jeux de blocs et de balles, vous trouverez forcément quelque chose de magique ici.