Tails: The Backbone Preludes se dévoile dans un nouveau trailer

Si vous avez adoré l'aventure narrative Backbone parue en février 2022 sur l'eShop, vous allez pouvoir découvrir plus en détail son univers avec sa préquelle tout juste annoncée par Raw Fury. Dénommés Tails: The Backbone Preludes, cette nouvelle aventure narrative mettant en avant des animaux anthropomorphiques verra le jour dans le courant de l'année 2023 . D'abord attendu sur PC, nous sommes encore dans l'attente d'une confirmation pour les versions consoles.

A propos du jeu :

Tails : The Backbone Preludes est un jeu d'aventure narratif post-noir à choix multiples, centré sur une série de vignettes entrelacées sur le changement, les circonstances et les conséquences. Guidez quatre personnages différents à travers des moments formateurs de leur vie, le tout sur fond d'une Vancouver dystopique magnifiquement pixelisée et habitée par des animaux anthropomorphes.

Caractéristiques principales :