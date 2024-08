Tails of Iron 2: Whiskers of Winter s'offre une fenêtre de sortie

Les rats de combat sont de retour pour un nouvel opus avec Tails of Iron 2: Whiskers of Winter. Si nous n'avions pas encore de date de sortie précise à nous mettre sous la main, Odd Bug Studio vient pour l'occasion de nous dévoiler un tout nouveau trailer du jeu, avec une fenêtre de sortie désormais calée à février 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

Situé à la suite de la guerre du sud entre Rat et Frog, Tails of Iron 2 : Whiskers of Winter s'appuie sur les fondations de son prédécesseur, introduisant une toute nouvelle chasse aux monstres contre les gigantesques bêtes du nord, tout en améliorant le système de combat de la franchise, acclamé par la critique, grâce à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de gameplay. L'acteur Doug Cockle (The Witcher 3, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2), dont le timbre de voix est distinctif et bourru, revient également dans la série pour narrer la campagne de vengeance sanglante d'Arlo.