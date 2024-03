Tails of Iron 2 annoncé sur Nintendo Switch

Après un premier opus sorti en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Odd Bug Studio et United Label viennent de dévoiler la sortie de Tails of Iron 2 : Whiskers of Winter. Se déroulant directement après la fin brutal du premier opus les joueurs prennent le contrôle d'Arlo, le fils du gardien du Nord, parti pour une une violente quête de vengeance. Le jeu propose une campagne élargie, des combats stimulants, un nouveau gameplay de chasse aux monstres et bien d'autres choses encore. Attendu dans le courant de l'année 2024 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Situé après la conclusion sanglante du jeu original, Whiskers of Winter voit Arlo se lancer dans une violente quête de vengeance impitoyable contre les assauts des Dark Wings, tout en introduisant de nouvelles quêtes secondaires de chasse aux monstres effrayants contre des bêtes gigantesques. Le jeune rat peut également imprégner ses armes d'une série de nouveaux effets et capacités élémentaires, ce qui lui permet de massacrer les ennemis qui se dressent sur son chemin. Les mécanismes de colonisation améliorés permettent à Arlo de reconstruire la garnison nordique des Rats à Winter's Edge, tandis que son nouveau protecteur explore de nouvelles zones distinctes de la frontière où vivent de nombreuses créatures, certaines avec lesquelles s'allier... d'autres qu'il faut vaincre. Caractéristiques : Une campagne de violence et de vengeance élargie - Une expérience intense, avec un monde RPG semi-ouvert situé dans six biomes variés à explorer, et de nouvelles factions animales à découvrir.

- Une expérience intense, avec un monde RPG semi-ouvert situé dans six biomes variés à explorer, et de nouvelles factions animales à découvrir. Combat stimulant - S'inspirant des combats acharnés qui ont fait la réputation de la série, Tails of Iron 2 propose des armes améliorées, dont quatre effets élémentaires (feu, glace, électricité et poison) qui confèrent à l'arsenal d'Arlo des capacités uniques à utiliser contre ses ennemis.

- S'inspirant des combats acharnés qui ont fait la réputation de la série, Tails of Iron 2 propose des armes améliorées, dont quatre effets élémentaires (feu, glace, électricité et poison) qui confèrent à l'arsenal d'Arlo des capacités uniques à utiliser contre ses ennemis. NOUVEAU gameplay de chasse aux monstres - Pour faire pencher la balance face à la nouvelle armée de chauves-souris à ailes sombres, Arlo peut traquer et vaincre 15 bêtes gigantesques et difficiles pour récolter leurs cadavres afin d'obtenir des matériaux d'amélioration rares.

Pour faire pencher la balance face à la nouvelle armée de chauves-souris à ailes sombres, Arlo peut traquer et vaincre 15 bêtes gigantesques et difficiles pour récolter leurs cadavres afin d'obtenir des matériaux d'amélioration rares. Amélioration de la construction de la base - Construisez et améliorez la colonie dévastée de Winter's Edge pour accéder à des objets plus puissants à la forge, à des repas plus savoureux à la cuisine, à un plus grand choix de pièges puissants à la boutique, et bien plus encore !

- Construisez et améliorez la colonie dévastée de Winter's Edge pour accéder à des objets plus puissants à la forge, à des repas plus savoureux à la cuisine, à un plus grand choix de pièges puissants à la boutique, et bien plus encore ! NOUVEAU Système jour/nuit - Arlo devra affronter des ennemis différents selon l'heure du jour, et de nouveaux types d'ennemis seront ajoutés au fur et à mesure que de nouveaux monstres seront chassés et vaincus.