Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure Pack - Quand jeu de rythme rime avec RPG

Votre serviteur ne vous le dira jamais assez, on n'a jamais trop de jeux de rythme. Après l'épisode : Drum'n'Fun! paru en novembre 2018, la Nintendo Switch s'apprête à accueillir un nouveau titre de la licence Taiko no Tatsujin, Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure Pack. Ce jeu renferme en réalité les déclinaisons RPG de la licence : Rhythmic Adventure 1 et Rhythmic Adventure 2, réunis dans une compilation. Outre la possibilité de jouer à plus de 130 musiques au total, nous aurons surtout l'occasion de combattre des monstres dans des batailles rythmiques épiques.

Attendu pour cet hiver sur Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous un aperçu vidéo ainsi qu'un bref communiqué.