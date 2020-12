Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure Pack - Un mois de décembre rythmé sur Nintendo Switch

Les amateurs de jeux de rythmes sont aux anges, Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure Pack, regroupant Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 et 2 est enfin de sortie ce jour sur Nintendo Switch pour la première fois en Europe. Proposant un mix entre RPG et jeu de rythme, cette compilation propose aux joueurs de découvrir plus de 130 chansons et d'affronter au fil de l'aventure plus de 250 monstres différents.

Disponible aujourd'hui uniquement en dématérialisé en France, il est possible d'acquérir le pack sur l'eShop au prix de 49,99€, ou alors d'acheter chacun des deux épisodes individuellement à 29,99€ l'unité.

Un Taiko no Tatsujin RPG ?! Rejoignez Don-chan dans deux aventures RPG palpitantes !

Du passé vers le futur, Don-chan entreprend une grande aventure qui transcendera le temps et l'espace, afin de sauver le monde des événements mystérieux qui le menacent dans "Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure Pack". Profitez d'une aventure calme à travers le monde, où vous contrôlez Don librement dans le Mode Histoire ! Occupez-vous des ennemis que vous rencontrez dans Taiko Battles ! Frappez sur le Taiko au bon moment pour attaquer ! Si vous manquez, c'est vous qui subirez des dégâts ! Formez une équipe avec vos personnages préférés pour affronter des ennemis encore plus puissants ! Dans "Rhythmic Adventure 1 », vous ferez par chance la connaissance de Tocky, qui a la lourde responsabilité de protéger l'Histoire. Il vous annonce que son ami Ticky a été enlevé par un dénommé Professeur Timedyne. Ce professeur rusé essaye d'utiliser Ticky pour perturber le cours de l'Histoire ! Voyagez à travers les différentes époques de l'Histoire et débarrassez-vous des méchants ! Dans "Rhythmic Adventure 2 », les trésors qui protègent l'âme du Monde, les Ooparts, ont été dérobés par l'organisation maléfique de la Société magique Hexagria ! Afin de les retrouver, Don et Katsu se lancent dans une grande aventure ! Est-ce que Don et ses amis arriveront à mettre la main sur les Ooparts et à sauver le monde ?! Et bien entendu, vous pouvez jouer au mode de jeu Taiko ! La librairie contient plus de 130 chansons, dont 6 nouveaux titres ajoutés, parmi lesquels “Pretender” par Official Hige Dandism et “Gurenge” extrait de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba !

Source : Nintendo