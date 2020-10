Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure Pack - Tambourinez en rythme dès le 3 décembre sur Nintendo Switch

Pour la première fois en Europe, les joueurs pourront découvrir Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure 1 et Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure 2 sur Nintendo Switch. Mélangeant RPG et jeu de rythme, vous pourrez vous procurer les deux titres sous la forme d'un pack appelé Taiko no Tatsujin : Rhythmic Adventure Pack qui sera disponible dans les boutiques à partir du 3 décembre 2020 . il sera aussi possible d'acheter les titres séparément sur l'eShop de la console.

Il y a cependant une petite interrogation concernant la version boîte, le dernier trailer disponible ci-dessous indique "Disponible en version numérique et sous forme de code dans une boîte dans certains pays et chez certains revendeurs." Nous attendons d'en savoir davantage sur la distribution du jeu en France.