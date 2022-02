Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival - Gardez le rythme sur Nintendo Switch

La licence de jeux de rythme Taiko no Tatsujin vient de dévoiler un tout nouvel opus baptisé Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival à l'occasion du dernier Nintendo Direct. Avec plus de 76 musiques au compteur dont la version orchestrale du thème de The Legend of Zelda, le titre nous invite à découvrir une nouvelle aventure loufoque en compagnie de Wadadon et Wadakatsu. De plus, un système d'abonnement payant vous permettra de jouer dès la sortie du jeu à plus de 500 musiques différentes. Attendu dans le courant de l'année 2022 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Aux côtés de DON-chan, rejoins ton guide, Kumo-kyun, et deviens un Maître du Taiko. Une aventure rythmée t'attend, avec plein de nouvelles chansons et de nouveaux modes ! Nouveaux modes - Jusqu'à 4 joueurs simultanés dans la Grande Guerre des Tambours et dans le Groupe de DON-chan. Chansons inédites et classiques - Avec 76 chansons intégrées et des centaines d'autres à télécharger, tu trouveras forcément ton bonheur. Bienvenue à Omiko City - Aux côtés de DON-chan, rejoins ton guide, Kumo-kyun, et deviens un Maître du Taiko.

Source : Nintendo