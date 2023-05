Tad The Lost Explorer débarque cet été sur Nintendo Switch

Après une sortie sur supports concurrents, Tad The Lost Explorer s'apprête à débarquer dès cet été sur Nintendo Switch. Selecta Play et le développeur Gammera Nest ont en effet confirmé que le titre sera officiellement disponible à partir du 7 juillet 2023 dans une version augmentée dénommée Tad The Lost Explorer - Craziest and Madness Edition. En attendant sa sortie, nous vous laissons découvrir ci-dessous son dernier trailer en date.

Tad The Lost Explorer - Craziest and Madness Edition vous entraîne dans une nouvelle aventure mondiale passionnante pour découvrir les origines d'une mystérieuse malédiction lancée accidentellement par Tad. Rejoignez l'explorateur perdu et ses fidèles compagnons dans un voyage épique à travers des villes animées pour résoudre des énigmes complexes, affronter des adversaires fous et reconstituer des parties du passé pour révéler les secrets de la tablette d'émeraude. Caractéristiques du jeu Voyagez à travers le monde dans une aventure épique en visitant 14 lieux fantastiques inspirés du film, dont Veracruz, Chicago, Paris et Le Caire.

Quatre personnages : Tad, Sara, Romona et ... la momie, chacun avec ses propres capacités pour aider à résoudre le mystère.

Sautez d'immenses plateformes, escaladez des bâtiments, reconstituez des parties du passé, nagez dans des eaux infestées de piranhas et affrontez des adversaires prêts à contrecarrer vos plans !

Traquez des lieux pleins d'énigmes et d'aventures, découvrez d'incroyables trésors et collectez tous les pinceaux de chaque niveau.

Affrontez quatre boss difficiles dans des scénarios recréés à partir du film.

Apprenez-en plus sur les différentes cultures du jeu en découvrant des reliques cachées dans les niveaux, et n'oubliez pas d'obtenir un timbre souvenir de chaque pays que vous visitez.

Suivez les aventures de Tad et de ses compagnons dans des bandes dessinées amusantes que vous trouverez en chemin et qui contiennent des indices cachés et des clins d'œil au film.

Source : Nintendo