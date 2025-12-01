System Shock - Le remake disponible le 18 décembre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs d'horreur et de science-fiction, le remake de System Shock s'apprête à débarquer sur consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les versions dédiées aux consoles hybrides seront disponibles à partir du 18 Décembre 2025. Nous vous laissons pour l'occasion découvrir le dernier journal des développeurs de Nighdive Studios, qui annonce cette sortie surprise en conclusion.

La reconstitution incroyablement fidèle par Nightdive Studios du jeu de tir/simulation immersive de science-fiction de 1994 a été saluée par la critique lors de sa sortie sur PC en 2023 et sur consoles en 2024. Bientôt, les joueurs Nintendo pourront découvrir ce classique pour la toute première fois ; l'IA maléfique originale, SHODAN, affichera sa supériorité depuis la paume de leurs mains alors qu'ils voyageront dans les profondeurs sombres de Citadel Station.

Le remake de System Shock combine le gameplay du titre original avec des graphismes HD, des commandes mises à jour, une interface remaniée et de nouveaux sons et musiques. Une légion de créatures hostiles et mutées, créées et contrôlées par la délicieusement maléfique SHODAN, attend les joueurs alors qu'ils traversent Citadel Station. Les joueurs devront également faire face à des pièges, des énigmes et des secrets tout en tentant de s'échapper. Pour survivre, ils devront allier discrétion, ruse et armes futuristes.

Au cours du développement, Nightdive Studios a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux membres de l'équipe originale de System Shock, notamment Terri Brosius, la voix originale de l'un des méchants les plus emblématiques du jeu vidéo : SHODAN.

Dans les ports Nintendo Switch de System Shock, les joueurs peuvent s'attendre à toute une série de fonctionnalités, notamment la prise en charge de la souris Joy-Con 2, le visée gyroscopique, diverses améliorations demandées par la communauté, et jusqu'à 1440p à 60 images par seconde en mode dock et 1080p à 60 images par seconde en mode portable sur la Switch 2.