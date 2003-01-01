System Shock - Le remake est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Un petit peu d'action pour finir l'année en forme ? Proposé par Nightdive Studios, le remake de System Shock est enfin disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. L'occasion de redécouvrir sous ses plus beaux traits ce classique de 1994 mélangeant action, shooter et science-fiction. Nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

System Shock est le remake intégral du jeu révolutionnaire de 1994, préservant les mécaniques de jeu cultes de l'époque agrémentées de nouveaux graphismes HD, d'une refonte des contrôles, d'une interface améliorée et de nouveaux sons et musiques. Le jeu a fait appel à l'actrice de doublage originale de SHODAN, l'une des antagonistes les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Assistez à la renaissance de l'un des jeux les plus acclamés et influents qui ait jamais existé.

Battez-vous pour votre survie en première personne dans les profondeurs de l'espace !

ELLE EST CONSCIENTE D'ELLE-MÊME ET DE VOTRE PRÉSENCE

Découvrez SHODAN, l'IA psychotique qui a pris le contrôle de la station Citadel et transformé son équipage en une armée de cyborgs et de mutants, et qui souhaite désormais faire de même avec la Terre. Vous devrez vous battre et explorer les tréfonds d'une station spatiale devenue folle pour arrêter SHODAN et empêcher la destruction de l'humanité.

SA MORT EST NOTRE SALUT