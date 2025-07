System Shock 2: 25th Anniversary Remaster attendu le 10 juillet sur Nintendo Switch

Un classique du FPS/RPG s'apprête à revenir sur le devant de la scène, avec en prime un mode multijoueur multiplateforme. Nightdive Studios vient de confirmer que la sortie de System Shock 2: 25th Anniversary Remaster est programmée pour le 10 juillet sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour vous faire patienter d'ici là, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

System Shock® 2 : 25th Anniversary Remaster by Nightdive Studios vous présente le remaster modernisé du classique FPS/RPG, ajoutant du multijoueur multiplateforme, bien plus encore..



En l’an 2114, vous vous réveillez d’un sommeil cryogénique à bord du Von Braun, incapable de vous souvenir de qui vous êtes ou de ce que vous faites là... et les choses semblent avoir très mal tourné. Des mutants hybrides et des robots mortels errent dans les couloirs tandis que les cris de l’équipage résonnent à travers la coque glaciale du vaisseau. SHODAN, une IA hors de contrôle, ne souhaite qu’une seule chose : la destruction de la race humaine. Elle s’est emparée du vaisseau et vous seul pouvez l’arrêter.



Enfoncez-vous dans les couloirs d’un Von Braun laissé à l’abandon et plongez dans une atmosphère et des environnements riches en récits. Explorez le Von Braun de fond en comble pour découvrir son terrible destin ainsi que celui de son équipage.



Caractéristiques de System Shock® 2: 25th Anniversary Remaster :