Synth Riders - Un nouveau jeu de rythme débarque mi-décembre sur Nintendo Switch

Vous connaissez le crédo, on a jamais assez de jeux de rythme sur consoles de jeu. Déjà sorti sur machines VR, Kluge Interactive vient d'annoncer la sortie de son jeu Synth Riders sur l'eShop de la Nintendo Switch. Avec son ambiance neon-cyberpunk, le titre sera disponible à partir du 15 décembre 2025 et sera disponible en 3 éditions :

Tous les packs musicaux DLC peuvent être achetés individuellement. Le pack musical Gorillaz, le pack musical Lady Gaga et la mixtape 80s Mixtape Side B comprennent chacun sept chansons au prix de 10,99 € ; le pack musical Monstercat, Synthwaves Essentials Vol. 3 et Current Waves comprennent chacun cinq chansons au prix de 7,99 €.

Dans Synth Riders, les joueurs incarnent un Synth Rider dans un champ de bataille musical riche en adrénaline où chaque battement compte. En mode campagne, les joueurs doivent courir contre la montre pour empêcher l'impitoyable XANDER de prendre le contrôle de la métropole tout en détruisant des formes, en roulant sur des rails et en réalisant des figures aériennes épiques sur hoverboard avec une grande précision et un rythme effréné, le tout sur une bande-son électrisante.

Synth Riders sur Nintendo Switch propose une série de nouvelles chansons et de chansons déjà existantes, ainsi que des mécanismes optimisés, notamment :

De la musique pour tous : Synth Riders sur Nintendo Switch propose jusqu'à 64* morceaux électrisants couvrant plusieurs genres et mettant en vedette des artistes de renom, notamment Queen, Sia, Charli xcx, David Guetta ＆OneRepublic, Artemas, Wham!, Dance With The Dead, Sunset Neon et Starcadian, chaque chanson offrant des défis uniques à relever.

Que la fête continue : disponible dès son lancement, Synth Riders sur Nintendo Switch propose des morceaux supplémentaires avec des packs d'artistes DLC exclusifs. Les packs DLC comprennent : Lady Gaga Music Pack, Gorillaz Music Pack, Monstercat Music Pack, Synthwaves Essentials Vol. 3, Current Waves et 80s Mixtape Side B.

Modes multijoueurs Switch : la portabilité et les capacités multijoueurs locales de la Switch permettent à Synth Riders d'offrir des modes de jeu encore plus passionnants pour jusqu'à quatre joueurs. Affrontez-vous en mode versus ou collaborez pour suivre le rythme en mode coopératif sur canapé.

Mode Campagne : Synth Riders sur Nintendo Switch propose un mode Campagne riche en adrénaline où les joueurs ont entre leurs mains le destin d'une ville cyberpunk. Faites la course contre la montre pour empêcher une IA impitoyable de prendre le contrôle et vaincre XANDER sur un champ de bataille musical.

Choisissez votre Synth Rider : dans chaque mode, les joueurs peuvent rouler avec style et choisir parmi trois avatars différents, ainsi que diverses tenues et accessoires pour personnaliser leur Synth Rider.