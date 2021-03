Synergia - Un nouveau visual-novel cyberpunk se dévoile sur Nintendo Switch

2021 semble décidément être l'année de la mode cyberpunk chez les développeurs indépendants. Annoncé dans le dernier showcase de l'éditeur Eastasiasoft, le visual-novel Synergia vient de dévoiler sa date de sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 11,99€ en précommande, le titre sera disponible à partir du 18 mars 2021 . En attendant, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer officiel du jeu, accompagné d'un descriptif.

Un paysage urbain dystopique éclairé aux néons devient le théâtre d'une aventure palpitante et d'une histoire d'amour yuri dans ce visual novel cyberpunk. Les personnalités et expériences complexes d'une vingtaine de personnages s'entremêlent dans les multiples parcours et fins possibles. Vos choix seront déterminants, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux avec qui vous vous efforcerez d'interagir.

Cila, une policière désabusée et irascible, n'attend plus grand-chose de la vie. Jusqu'à ce qu'une connaissance remplace son droïde domestique en panne pour lui rendre service. Basée sur une technologie avancée, particulièrement efficace et remarquablement perspicace, l'unité M.A.R.A. commence à percer la carapace de Cila, au point de l'aider à guérir de ses blessures du passé, notamment d'un cauchemar récurrent. Bientôt, Cila et Mara tissent un lien unique.

À l'insu de Cila, qui retrouve peu à peu goût à la vie, le géant de la technologie Velta Labs a vent de l'existence de Mara et commence à s'intéresser à l'androïde. Une guerre sans précédent se profile, et le sort de l'androïde pourrait bien mener à la paix, à la guerre, à l'éclosion d'une nouvelle religion ou à une singularité technologique incompréhensible.

Caractéristiques :