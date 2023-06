Syberia aura bientôt le droit à sa série animée

Après les jeux vidéo, Syberia va s'attaquer au monde des séries d'animation. Microids et What The Prod viennent en effet d'annoncer un partenariat pour découvrir l'univers de Syberia imaginé par Benoît Sokal en série animée. What the Prod, reconnue pour son expertise dans le domaine de l'animation avec la production du prochain long métrage de Sylvain Chomet (Les Triplettes de Belleville), un Biopic sur la vie de Marcel Pagnol : « Marcel et monsieur Pagnol », a effectivement acquis les droits d’adaptation de la franchise Syberia en série animée. Il faudra cependant se montrer patient, nous n'avons pas encore de visuels ni de date de sortie à nous mettre sous la dent.

L’univers de Syberia est devenu iconique depuis la sortie du 1er jeu d’aventure il y a plus de deux décennies, et a conquis le cœur des joueurs grâce à son histoire riche, ses personnages emblématiques et son atmosphère unique. Désormais, les fans auront la possibilité de plonger encore plus avant dans cet univers captivant à travers une série animée époustouflante. Retrouvez Kate Walker, Oscar, les Youkols et tant d’autres personnages dans des aventures trépidantes au croisement des mondes réels et fantasmés par Benoit Sokal. Kate Walker, jeune avocate new-yorkaise, nous embarque pour un voyage hors du commun, de l’Europe occidentale jusqu’aux confins de la Russie orientale. Une uchronie à la découverte de contrées mythiques, de quêtes et de personnages fantastiques.