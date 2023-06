Swordship s'offre une démo sur Nintendo Switch

Se présentant comme un Dodge'em up (esquivez-les tous), Swordship de Thunderful et Digital Kingdom est disponible depuis décembre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch. Afin de faire parler un peu de lui, et pour faire comprendre aux joueurs son concept, une démo est dès à présent disponible sur l'eShop. N'hésitez donc pas à la télécharger, et qui sait, peut-être sauterez-vous le pas pour faire l'acquisition de la version complète.

Swordship est un dodge'em up effréné et futuriste qui bouleverse les codes des jeux d'arcade traditionnels. Renversez le cours de la bataille en esquivant, en zigzaguant et en plongeant au milieu de vagues d'ennemis déterminés à en découdre. Dans ce roguelike addictif et rempli d'action, vous devez prendre des décisions rapides qui vous apporteront une victoire glorieuse contre la tyrannie et l'injustice et feront de vous un symbole d'espoir pour les bannis, ou feront sombrer votre héroïsme méconnu dans les abysses. La bande sonore mémorable fera monter votre adrénaline et vous transportera dans un futur aquatique sinistre. Caractéristiques : L'esquive est votre meilleure arme : la maniabilité du Swordship vous permet d'éviter les tirs ennemis grâce à un positionnement stratégique.

Puissance du véhicule : récupérez des améliorations pour votre véhicule et essayez différents styles de jeu lors de vos parties.

Le tout pour le tout : risquez tout en accumulant des conteneurs volés pour un énorme boost de score, ou jouez la sécurité en récupérant des améliorations passives et des navires supplémentaires.

Météo : apprenez à maîtriser les conditions météorologiques pour traverser les niveaux générés aléatoirement. Histoire : Le monde d'après le réchauffement climatique. L'humanité s'est réfugiée dans trois gigantesques cités sous-marines situées au fond de l'océan. Ceux qui ont eu la malchance d'être expulsés des cités par manque de place survivent avec difficulté sur les terres brûlées. Pendant ce temps, les cités s'échangent chaque jour des millions de conteneurs remplis de biens et de ressources. Aux commandes de bateaux ultrarapides, quelques habitants des cités sous-marines se sont mis à dérober ces précieux conteneurs afin de les livrer aux bannis. Tous ne jouissent pas de la même réussite.