Sword of the Necromancer repousse sa sortie à fin janvier 2021

Alors que nous attendions le dernier titre du studio JanduSoft Sword of the Necromancer pour le mois de décembre 2020, un petit imprévu vient bousculer les choses, faisant basculer la sortie de l'Action-RPG au 28 janvier 2021 . Comme d'habitude, ces reports de dernière minutes sont justifiés par le besoin d'apporter quelques retouches supplémentaires au titre pour proposer aux joueurs la meilleure expérience possible.

En plus de cette annonce de report, nous pouvons également profiter de la sortie du second journal des développeurs. Nous vous laissons découvrir son contenu ci-dessous et vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine.