Sword of the Necromancer défie la mort sur Nintendo Switch

Titre signé Grimorio of Games mêlant les genres Action-RPG avec une grosse dose de rogue-like, Sword of the Necromancer est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé au prix de 13,49€ sur l'eShop, nous vous proposons de découvrir pour l'occasion son trailer de lancement, accompagné d'un descriptif complet.

Que seriez-vous prêt à faire pour ramener à la vie quelqu'un que vous aimez ? Sword of the Necromancer est un RPG d'action contenant des éléments rogue-like dans lequel vous allez pouvoir explorer un donjon et ressusciter les ennemis vaincus pour qu'ils combattent à vos côtés. Transformez vos adversaires en alliés à l'aide de la magie interdite de l'Épée du Nécromancien et aidez Tama à atteindre le cœur du donjon pour acquérir le pouvoir de ramener Koko d'entre les morts. Constituez-vous une armée de monstres, équipez-vous d'armes et de reliques et gagnez des niveaux pour vaincre les gardiens prêts à tout pour vous empêcher d'atteindre votre objectif. Transformez vos ennemis en alliés : utilisez l'Épée du Nécromancien pour ramener les monstres morts à la vie et les obliger à combattre pour vous.

Trouvez des armes et des reliques : chaque arme est différente des autres, grâce à un système de génération aléatoire pouvant lui conférer un grand nombre de caractéristiques et d'effets différents.

Battez-vous de toutes vos forces : triomphez de vos ennemis en utilisant au mieux les armes et objets que vous trouvez et en tirant parti d'un système de combat d'une grande fluidité.

Gagnez des niveaux : augmentez la puissance de votre personnage en affrontant des ennemis et en améliorant ses caractéristiques. Rendez les monstres que vous invoquez plus puissants en combattant à leurs côtés.

La mort n'est pas la fin du voyage : chaque nouvelle tentative vous permet de vous rapprocher un peu plus du Nécromancien. À chaque fois, vous perdrez vos monstres et les armes dont vous êtes équipé, mais vous conserverez une partie du niveau de puissance que vous avez atteint.

Découvrez le passé de Tama et de Koko au cours de votre exploration du donjon.

Jeu en mode co-op local : utilisez la Flasque de l'Homunculus pour créer une copie du personnage jouable afin de pouvoir jouer avec un ami en mode co-op local. l'après la légende, au cœur de ces montagnes, un hérétique aurait défié la volonté des dieux afin d'obtenir la vie éternelle. Ses plans ont été couronnés de succès, et l'on raconte qu'il aurait créé un artefact lui permettant d'accomplir des rituels interdits le rendant immortel... et peut-être même de ramener les morts à la vie. Au fil des siècles, nombreux furent ceux qui tentèrent de s'emparer de son pouvoir, mais ils ne trouvèrent que la mort dans la crypte du Nécromancien. Il se dit que l'instrument créé par le Nécromancien pour ses rituels serait également une arme. On l'appelle l'Épée du Nécromancien ' Tama est une ancienne voleuse ayant reçu pour mission d'escorter la prêtresse Koko dans son pèlerinage tout autour du continent. Au cours de leur voyage, Koko se fait tuer, et Tama emmène son corps jusqu'à la Crypte du Nécromancien, qui renfermerait, selon la légende, un pouvoir capable de ramener les morts à la vie. Faisant fi du danger, Tama est prête à tout risquer pour s'aventurer au cœur du donjon, dans l'espoir de trouver la magie interdite qui lui permettra de ressusciter son amie...

Source : Nintendo