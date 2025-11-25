Sword of the Necromancer Collection annoncé en version physique sur Nintendo Switch pour début 2026

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire l'un des titres de la saga Sword of the Necromancer, bonne nouvelle, Tesura Games, Jandusoft, le développeur indépendant Grimorio of Games et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer aux joueurs Sword of the Necromancer Collection. Derrière ce nom se cache en réalité la compilation de 3 jeux de la licence, réunis dans une édition physique qui sera disponible à partir du 27 février 2026 .

Sword of the Necromancer Collection réunit 3 expériences issues de l'univers de Sword of the Necromancer dans une aventure mêlant action, exploration et un système de résurrection unique.

L'aventure commence avec Sword of the Necromancer, un ARPG où vous pouvez ressusciter vos ennemis tombés au combat pour qu'ils se battent à vos côtés dans de dangereux donjons.

L'histoire et le gameplay sont réinventés dans Sword of the Necromancer Resurrection, un remake 3D complet qui modernise les graphismes, les combats et le système d'invocation pour offrir une expérience inédite.

Enfin, Whispike Survivors Sword of the Necromancer complète la collection en vous mettant aux commandes d'un monstre de la saga. Affrontez des créatures toujours plus puissantes et gagnez en force en réanimant votre dernière forme.

Un coffret idéal pour découvrir -ou redécouvrir- ce monde sombre et captivant.