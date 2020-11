Sword of the Necromancer dévoile sa cinématique d'introduction

En attendant de connaitre la date de sortie officielle de Sword of the Necromancer sur Nintendo Switch, Grimorio of Games vient de nous dévoiler ce jour la cinématique d'introduction du jeu. Réalisée dans un style animé agréable à l'œil, il nous tarde de poser nos mains sur le jeu pour nous faire une idée de sa qualité. Pour rappel, le prologue est accessible dès à présent sur Steam si vous souhaitez un premier contact avec le jeu. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que Sword of the Necromancer est attendu pour décembre 2020 .

Sword of the Necromancer est un mélange d'action RPG et de Dungeon Crawler où vous pouvez ranimer vos ennemis vaincus pour les faire combattre à vos côtés. Transformez vos ennemis en alliés en utilisant les pouvoirs interdits de l'Épée du Nécromancien et aidez le voyou Tama à atteindre les profondeurs du donjon afin de gagner assez de pouvoir pour ramener sa bien-aimée prêtresse Koko d'entre les morts. Rassemblez une petite armée de monstres, équipez-vous d'armes et de reliques, et montez en grade pour affronter les gardiens qui se dressent entre vous et votre objectif.

Chaque tentative vous rapproche du Nécromancien. À votre mort, vous perdrez toutes vos armes et monstres équipés, mais vous conserverez une partie du niveau que vous avez atteint dans votre course. En plongeant plus loin dans le donjon, vous découvrirez le passé de Tama et Koko. Vous ne voulez pas y aller seul ? Alors utilisez la Fiole d'Homuncule pour créer une copie de vous-même et jouez avec un ami en coop locale ! De plus, il existe des codes IR qui peuvent être scannés pour faciliter le jeu. À vous de choisir !