Sword and Fairy Inn 2 aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Attendu initialement dans le courant de l'été sur l'eShop de la Nintendo Switch, Sword and Fairy Inn 2 aura finalement le droit à une version physique. Eastasiasoft vient en effet de confirmer un partenariat avec Play-Asia pour proposer le jeu en précommande à partir du 25 mai 2023 sur leur boutique en ligne.

À propos de Sword and Fairy Inn 2

Des visages familiers de l'univers de Sword and Fairy se retrouvent pour tenir une auberge et construire une vie heureuse dans Sword and Fairy Inn 2, un RPG de simulation de vie mignon et décontracté qui combine une grande variété de mécanismes de jeu dans un style chibi adorable ! Gérez un restaurant familial, parcourez le monde pour trouver des ustensiles de cuisine légendaires et échanger des produits alimentaires spéciaux, faites pousser des cultures, jouez à des mini-jeux et bien plus encore ! Mais avant tout, vous devrez vous assurer que vos clients sont satisfaits des services que vous proposez, ce qui attirera plus de monde au village et fera de votre auberge une véritable success story.

Au fur et à mesure que vous gérerez l'auberge, vous pourrez attribuer des rôles spécifiques à chaque personnage que vous rencontrerez et recruterez. Au fur et à mesure de votre progression, vous en apprendrez plus sur chacun de vos compagnons : leurs objectifs, leur personnalité, leurs compétences et leurs défauts souvent comiques. Il s'agit d'une approche légère de l'univers de Sword and Fairy, réconfortante et familière pour les fans de longue date, mais aussi accueillante pour les nouveaux venus.



Caractéristiques principales :