Swan Song annoncé sur Nintendo Switch

Business Goose Studios vient de présenter son prochain titre Swan Song à destination du PC pour le second trimestre de l'année, mais aussi sur Nintendo Switch a une date encore indéterminée. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Swan Song est un jeu de réflexion qui vous invite à ralentir, à écouter et à réfléchir. Dans un écrin magique, chaque puzzle demande aux joueurs de placer des notes sur une gamme musicale. Lorsque vous tournez la clé, la composition se joue, activant des plateformes et ouvrant des chemins qui guident un petit cygne vers la sécurité. Caractéristiques principales Composez vos propres mélodies | expérimentez avec les notes de musique pour résoudre les puzzles.

Guidez le cygne jusqu'à son nid | Aidez votre ami à plumes à atteindre son nid à chaque niveau.

Des graphismes relaxants | Un style artistique low-poly chaleureux avec une touche artisanale et confortable.

Une bande-son apaisante | Musique originale composée par Jamal Green.

Une histoire émouvante | Un récit tranquille explorant la famille, la perte et l'acceptation.