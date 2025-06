Survival Kids est disponible sur Nintendo Switch 2

Après avoir (re)découvert l'opus original sur Game Boy, Survival Kids est de retour sur Nintendo Switch 2 pour vous apprendre la survie amicale, et en équipe. En attendant de découvrir notre test dédié dans nos colonnes dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Survival Kids est conçu pour être une aventure partagée, avec de nombreuses façons de jouer à plusieurs grâce à l’intégration complète des fonctionnalités sociales innovantes de la Nintendo Switch 2.

Qu’il s’agisse de faire équipe en écran partagé local, de lier deux consoles supplémentaires via la fonctionnalité GameShare ou de papoter avec d’autres joueurs à travers le monde grâce à la fonctionnalité GameChat, l’expérience est meilleure à plusieurs. Quelle que soit la façon dont vous choisissez d’y jouer, Survival Kids est un jeu de survie léger où la communication et le travail d’équipe sont essentiels, avec des modes coopératifs flexibles qui permettent aux joueurs de rejoindre une partie pour une session rapide ou de rester pour une aventure plus longue.