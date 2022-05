Surface Rush, tester vos réflexes et atteignez la surface sans mourir d'asphyxie

Prévu pour le 2 juin prochain au prix de 4,99 euros sur l'eShop, Surface Rush vous demandera de montrer l'étendue de vos réflexes pour atteindre la surface du jeu sans manquer d'oxygène et en évitant les obstacles. Développé par DrimTiGames, des développeurs Espagnols dont c'est le premier jeu, Surface Rush vous mettra dans la peau de Pumpum, une petite créature désirant atteindre la surface de l'océan dont il est prisonnier au travers de 132 niveaux différents et de 4 modes de jeux. Parmi ceux-ci, un mode classique, un mode "une seule chance", un mode chronométré et un mode précision (qui s'apparente à un mode difficile). Surface Rush vous proposera son challenge uniquement sur l'eShop, une version boîte n'est pas à l'ordre du jour.

Pour en savoir plus, vous pouvez visionner sa bande-annonce pour mieux comprendre ses mécaniques et son univers.





???????? Montrez vos réflexes et atteignez la Surface !????????



Surface Rush est un jeu d'arcade basé sur les compétences, où vous devez lancer Pumpum et le faire rebondir à travers le fond de l'océan. Gardez un œil sur la barre d'oxygène et continuez d'avancer vers le but.







FONCTIONNALITÉS:



???? Explorez 132 niveaux pleins de pièges et trouvez les étoiles cachées. Collectez des pièces pour débloquer de nouveaux skins, chacun avec une vitesse et une endurance uniques !



???? Surface Rush dispose de 4 modes de jeu différents dans lesquels vous prouverez votre précision, votre vitesse et vos réflexes.







MODES DE JEU:



???? Classic Mode ????

Explorez les niveaux en mode classique et trouvez les étoiles cachées, affrontez des défis plus difficiles à mesure que vous progressez.



???? One Shot ????

Dans ce mode vous n'avez qu'un lancer pour atteindre la bulle suivante, vous devrez viser correctement au bon moment pour esquiver les pièges, rebondir et récupérer toutes les étoiles et les pièces !



???? Precision Mode ????

En mode Précision, vous disposez d'un nombre limité de lancers pour atteindre l'objectif, vous devrez donc viser comme un pro et optimiser vos rebonds à la limite.



???? Timer Mode ????

Si vous êtes le plus rapide sur l'océan, c'est votre mode. Atteignez l'objectif avant la fin du temps imparti et battez votre propre record. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez récupérer des horloges cachées dans le niveau qui vous aideront dans ce défi.



???????? Pouvez-vous atteindre la surface ? ????????