Superola Champion Edition - Préparez-vous pour une aventure atypique sur Nintendo Switch

Développé par le studio espagnol Undercoders en 2018, Superola and the Lost Burgers revient cette année sur Nintendo Switch dans une version améliorée sobrement intitulée Superola Champion Edition. Au menu de cette nouvelle version, des graphismes améliorés et bien d'autres éléments :

Plus de 70 étapes avec des tonnes de secrets et de costumes à débloquer.

Choisissez entre des graphismes de dessins animés en 4K ou du pixel-art rétro.

Des plateformes super stimulantes, des succès et des classements

Mode écran partagé jusqu'à 4 joueurs (Prise en charge de Remote Play Together)

Jeu bonus "Alpaca's Redemption" inclus.

Bande-son originale remastérisée et chiptune

Attendu pour le 14 juillet 2022 au petit prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Source : Nintendo