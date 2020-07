Supermarket Shriek - Un jeu qui va vous rendre chèvre sur Nintendo Switch

Il est des jeux vidéo où il ne faut pas trop poser de question sur le concept proposé, et c'est notamment le cas de Supermarket Shriek. Billy Goat Entertainment et l'éditeur PQube viennent d'annoncer que le titre paraitrait un peu plus tard dans l'année sur diverses consoles dont la Nintendo Switch. Au menu : un caddie, un homme, une chèvre, et une série de parcours à franchir. Pour un meilleur aperçu du contenu, nous vous laissons ci-dessous un trailer officiel ainsi qu'un bref descriptif.

Dans Supermarket Shriek, vous contrôlez un homme et une chèvre dans un caddie. Le jeu est basé sur la physique, quand l'homme crie, le chariot tourne à gauche, quand la chèvre crie, le chariot va à droite. Quand les deux crient, le chariot va tout droit. Imaginez que c'est comme une barque ! Une barque propulsée par la terreur. Utilisez cette technique pour manœuvrer votre panier d'achat à travers les différents supermarchés, boutiques et autres magasins pour atteindre le but ! Écrasez des piles de boîtes de conserve, sautez par-dessus vos fosses brûlantes, esquivez des gants de boxe tout à fait ordinaires sur des ressorts et bien d'autres choses encore en vous frayant un chemin jusqu'à la sortie.