Superliminal - Remettez en perspective votre vision des jeux de puzzle

Développé et publié en 2019 par Pillow Castle, le jeu de puzzle Superliminal s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch. La force de ce titre est de jouer sur les perspectives visuelles du joueur, Superliminal se jouant à la première personne, afin de progresser dans l'aventure. Si vous aussi vous avez envie de suivre la thérapie Somnasculpt, Superliminal vous donne rendez-vous à partir du 7 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch pour la somme de 14,39€ au lieu de 17,99€.

Alors que vous luttiez contre le sommeil devant votre télé à 3 h du matin, vous vous rappelez vaguement d'une publicité vantant les mérites du programme de thérapie par le rêve « Somnasculpt » développé par Dr Pierce. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes déjà en plein rêve : ainsi débutent les premiers stades de ce programme expérimental. Bienvenue dans Superliminal.

Superliminal est un jeu de réflexion à la première personne basé sur la perspective forcée et les illusions d'optique. Chaque énigme du jeu est conçue pour vous surprendre. Les joueurs doivent changer leur perspective et faire preuve d'originalité dans leur réflexion afin de se réveiller et sortir de leur rêve.