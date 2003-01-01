Super Yooka-Laylee Kart se dévoile en trailer

Ca a été notre première annonce officieuse de ce Summer Game Fest, Playtonic vient d'annoncer la sortie de Super Yooka-Laylee Kart. Pour l'instant annoncé sur PC, Super Yooka-Laylee Kart voit Yooka et Laylee, accompagnés d’une galerie de héros et de méchants appréciés des fans, délaisser les plateformes au profit de circuits traversant des mondes colorés, anciens comme inédits. Les joueurs pourront participer à une vaste campagne scénarisée, affronter des rivaux en ligne, créer leurs propres courses, règles et tournois personnalisés, ou encore profiter d’un mode multijoueur local en écran partagé jusqu’à 8 joueurs. En attendant des informations sur une éventuelle sortie sur consoles Nintendo, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

UNE COURSE ALIMENTÉE PAR LA VENGEANCE

Chaque revers est une nouvelle occasion de riposter.

À mesure que vos rivaux vous bousculent et vous mettent des bâtons dans les roues, votre jauge de Rage se remplit. Une fois déclenchées, de redoutables capacités de vengeance peuvent renverser le cours d’une course en un instant, transformant la frustration en revanche impitoyable et offrant des opportunités de remontées spectaculaires à ceux qui refusent d’abandonner.

LE KARTING RÉINVENTÉ

Super Yooka-Laylee Kart est le jeu de karting le plus complet et le plus ambitieux jamais conçu. Il reprend toutes les fonctionnalités les plus appréciées du genre, les pousse encore plus loin et y ajoute de nouvelles mécaniques, surprises et coups spéciaux qui élèvent le karting à un tout autre niveau de maîtrise et de rejouabilité.

PLUS DE MAÎTRISE QUE JAMAIS

Le jeu propose une expérience de karting unique grâce à ses mouvements spéciaux, ses nouvelles techniques avancées et les différentes façons d’utiliser chaque arme.

Associés à des commandes précises offrant une exactitude au pixel près, ces éléments donnent naissance à des courses particulièrement intenses et exigeantes, idéales pour les joueurs cherchant à exploiter le moindre avantage.

CRÉEZ VOS PROPRES COURSES, RÈGLES ET RIVALITÉS

Le chaos créé par les joueurs commence ici.

Vous voulez des projectiles à tête chercheuse uniquement ? Une vitesse délirante ? Une PLUIE DE MÉTÉORITES ?

Créez vos propres configurations de course, règles et tournois grâce à une multitude d’options afin de façonner votre propre style de compétition ou de chaos. De quoi pousser chacun dans ses derniers retranchements… ou simplement s’amuser avec des situations totalement absurdes !

LA VENGEANCE SE SAVOURE DE BIEN DES FAÇONS

Affrontez des joueurs du monde entier en ligne, créez des salons privés dédiés ou dominez vos amis en local grâce à un mode multijoueur en écran partagé jusqu’à 8 joueurs, pensé pour les rivalités acharnées, les règlements de comptes et les revanches immédiates.

Lancez-vous également dans la campagne scénarisée pour perfectionner vos compétences et en découvrir de nouvelles à travers une grande variété de défis face à des adversaires contrôlés par l’IA aussi déjantés que redoutables… et peut-être même percer quelques secrets au passage.

DE NOUVELLES FAÇONS DE GAGNER : ADAPTEZ VOS STRATÉGIES ET PRENEZ DES RISQUES

Bien sûr, les pièces vous permettent d’aller plus vite, mais elles peuvent aussi être dépensées entre chaque course pour obtenir de puissants avantages.

Allez-vous tout dépenser sans compter, préserver votre vitesse maximale ou économiser pour disposer d’un véritable trésor de guerre lors de la course finale ? À vous de choisir votre stratégie et de l’adapter au fil de la compétition !

YOO-KART-LAYLEE

Yooka et Laylee, accompagnés de leurs alliés comme de leurs ennemis les plus emblématiques, se retrouvent pour régler leurs comptes dans un univers débordant d’énergie arcade, de personnalité et de chaos compétitif.

Délaissant les plateformes au profit des circuits, à travers des mondes anciens et inédits, Yooka et Laylee se lancent dans une aventure de karting unique qui mettra à rude épreuve même les amitiés les plus solides.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES