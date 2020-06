Super Soccer Blast donnera le coup d'envoi en juin sur Nintendo Switch

Après le volley et le tennis, Unfinished Pixel s'attaque au foot avec leur dernier jeu Super Soccer Blast à paraitre sur divers supports dont la Nintendo Switch à partir du 19 juin 2020 . Se démarquant des classiques FIFA et autres PES pour se concentrer sur une formule plutôt axée rétro et arcade, Super Soccer Blast intégrera également un éditeur d'avatar pour vous lancer à la poursuite du ballon rond.

En rupture avec le sérieux de la simulation et du réalisme, Super Soccer Blast apporte un style très arcade sur le terrain avec un gameplay rapide et fluide pour créer un jeu rapide, agréable et amusant. Avec son esthétique pas trop sérieuse et caricaturale et son approche moderne du gameplay, Super Soccer Blast rappelle des souvenirs de jeux classiques cultes comme International Superstar Soccer. Une expérience super rapide et dynamique pour les personnes qui sont lassées des jeux type Football Manager ou des simulations trop complexes.