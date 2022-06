Super Smash Bros. Ultimate - Tetsuya Nomura était le plus frileux concernant l'arrivée de Sora dans le jeu

Dans un entretien accordé au média Américain Game Informer, Tetsuya Nomura, le papa de Kingdom Hearts et donc de Sora (et l'un des contributeurs principaux à la saga Final Fantasy) est revenu, entre plusieurs éclaircissements sur Kingdom Hearts IV, sur l'arrivée de Sora dans Super Smash Bros. Ultimate. Il y a notamment expliqué que Disney était à fond derrière cette collaboration et que c'est lui qui était plus frileux, et ce alors même que l'opinion populaire pensait le contraire. Voici l'intégralité de ses propos, traduits par nos soins :

J'étais évidemment très heureux que nous ayons pu faire apparaître Sora dans Super Smash Bros. Ultimate. La plupart des commentaires en réaction à cette annonce étaient « Je ne peux pas croire que Disney ait donné son accord pour que cela arrive ». En fait, c'était moi en coulisse qui était très pointilleux sur cette collaboration. Disney était totalement pour et disait que c'était une incroyable opportunité. J'avais peur que cela ne nuise au lore établis dans Kingdom Hearts et dans les mondes de Disney, j'étais donc très précautionneux. Après avoir l'accueil chaleureux qu'a reçu Sora lors de son arrivée dans Super Smash, j'étais cependant très heureux du résultat qui est vraiment génial.

Pour rappel, Sora est le dernier personnage a débarquer dans Super Smash Bros. Ultimate via le Fighter Pass Vol 2 le 19 octobre dernier .

