Super Smash Bros. Ultimate organise un tournoi d'esprits liés aux fleurs

À partir du 24 septembre et pendant 3 jours , Super Smash Bros. Ultimate va organiser un nouveau tournoi d'esprits vous permettant de compléter votre collection d'esprit et d'augmenter votre pécule de goldus en combattant des esprits spéciaux. Cette fois-ci et pile à temps pour le printemps l'automne, le jeu de Sakurai va mettre les esprits liés aux fleurs à l'honneur.

Entre le Pokémon ressemblant à une fée Celebi, les Pikmin, Porcelette la vendeuse de navet d'Animal Crossing: New Horizons ou encore la chenille Wiggler de l'univers Mario, vous aurez le choix de combattre un large éventail d'esprits liés aux fleurs comme en témoigne l'image ci-dessous.