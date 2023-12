Super Smash Bros. Ultimate - L'amiibo Sora de Kingdom Hearts dévoile sa date de sortie

La boucle va enfin se boucler, déjà 5 ans après la sortie de Super Smash Bros. Ultimate et plus de 2 ans après son arrivée en jeu sous la forme de DLC, Sora de la saga Kingdom Hearts va avoir droit à son propre amiibo. C'était annoncé depuis le Nintendo Direct de septembre dernier , c'est désormais daté, cet amiibo, qui constitue le dernier amiibo du dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate débarquera en magasin, aux États-Unis, dès le 16 février prochain .

Nul doute qu'il débarquera aussi chez nous à cette date. Une date à marquer d'une pierre blanche puisque celle-ci constituera une nouvelle forme d'adieux à Super Smash Bros. Ultimate maintenant que tout son casting aura eu droit à son amiibo dédié.

