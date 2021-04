Super Seducer 1 & 2 ne sortiront finalement pas sur Nintendo Switch

Super Seducer est une série de jeux de drague en prise de vues réelles qui vous place dans la peau d'un super séducteur ou en tout cas qui essaie de l'être. Oscillant entre les situations graveleuses et les choix totalement délirants, les jeux sont avant tout connus par leur humour WTF (voir la vidéo du joueur du grenier ci-dessous.) Les deux premiers opus, Super Seducer et Super Seducer 2 auraient du sortir sur Nintendo Switch durant le premier trimestre 2021 mais Richard La Ruina, le créateur de la série et acteur principal des jeux a fait savoir sur Twitter que Nintendo avait finalement rejeté la publication des jeux sur l'eShop. Pourtant les portages étaient prêts et avaient même passé un premier test. Seulement, entre temps Super Seducer 3 est sorti et a suscité la controverse et même le rejet de plusieurs plateformes de téléchargement à commencer par Steam à cause de situations jugées limites voire offensantes et surtout des scènes plus explicites. Après le mouvement #MeToo, l'affaire Weinstein et d'autres, faut croire que Super Seducer ne fait plus autant rire...

