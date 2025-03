SUPER ROBOT WARS Y annoncé pour 2025 sur Nintendo Switch

La licence SUPER ROBOT WARS est de retour sur Nintendo Switch et supports concurrents avec l'annonce de SUPER ROBOT WARS Y. Attendu courant 2025 , ce RPG tactique vous proposera de participer à des batailles épiques en réunissant des héros et machines des opus des 30 dernières années. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans ce nouvel opus de la série SUPER ROBOT WARS, qui a débuté il y a plus de 30 ans, les joueurs doivent réfléchir au placement de leurs unités et donner les bons ordres pour les mener à la victoire. Afin de renforcer leurs héros et de surmonter tous les défis, ils pourront améliorer leurs unités et entraîner leurs pilotes grâce aux crédits et aux ressources obtenus à chaque mission.

Par ailleurs, les joueurs pourront livrer des batailles véritablement épiques réunissant l’ensemble des unités et des pilotes des différentes séries ! Ils peuvent d’ores et déjà se préparer à vivre une aventure inoubliable dans cette nouvelle saga de SUPER ROBOT WARS.

Les fans retrouveront dans SUPER ROBOT WARS Y les unités et les méchas des séries COMBATTLER V, Aura Battler Dunbine, Mobile Fighter G Gundam, Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury Saison 1, Majestic Prince, Macross Delta: Passionate Walküre, Code Geass Lelouch of the Re;surrection, Getter Robot Arc et bien d’autres !