Wytchwood s'offre une version physique en partenariat avec Super Rare Games

Le distributeur indépendant Super Rare Games clôture la première moitié de cette année 2022 avec un nouveau titre dans son catalogue physique sur Nintendo Switch : Wytchwood. Sorti initialement en décembre 2021, le titre de Whitethorn Games et Alientrap aura donc le droit à 4000 éditions physiques disponibles sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 9 juin 2022 au prix de 34€ environs.

Wytchwood est un jeu d'aventure et construction qui se déroule dans un univers de contes et légendes gothiques. En incarnant la vieille sorcière des bois, vous devrez explorer une campagne étrange, ramasser des ingrédient magiques, concocter des enchantements maléfiques et juger un ensemble de personnage et créatures capricieux. Après tout, comment peuvent-ils apprendre si vous ne leur enseignez pas la morale de l'histoire ?