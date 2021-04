Super Rare Games annonce la sortie de Unrailed! en version physique

Le distributeur indépendant Super Rare Games continu son bonhomme de chemin concernant la parution de nouveaux titres sur Nintendo Switch, et revient vers nous ce jour avec la confirmation d'un nouveau jeu. Fruit d'un partenariat avec Indoor Astronaut et Daedalic Entertainment, c'est le jeu multijoueur chaotique Unrailed! qui s'apprête à s'offrir une sortie en version physique sur Nintendo Switch !

Prévu pour le 15 avril en exclusivité sur leur boutique en ligne, Unrailed! sera édité en tout à 4000 exemplaires et sera commercialisé aux alentours de 27£ (32€ HT) L'occasion idéale de s'offrir un morceau de fun en co-op durant cette nouvelle période de restriction.

Unrailed! est un jeu multijoueur en coop où vous devez construire une voie de chemin de fer avec vos amis, à travers des mondes infinis générés de manière procédurale. Rencontrez les autochtones, améliorez votre train et empêchez-le de dérailler !

CONSTRUISEZ DES RAILS LÀ OÙ PERSONNE NE L'AVAIT ENCORE FAIT

Rassemblez des ressources et fabriquez des rails pour étendre votre voie de chemin de fer et empêcher votre train d'atteindre le bout de la ligne. Mais attention, il n'y a qu'un seul outil de chaque type. La coopération et la coordination avec les membres de votre équipe sont essentielles pour survivre à ce voyage de plus en plus éprouvant !

PROGRESSEZ À TRAVERS LES MONDES

Chaque monde est unique ! Votre équipe et vous devez relever chaque nouveau défi si vous ne voulez pas dérailler !

ATTACHEZ DE NOUVEAUX WAGONS POUR AFFRONTER L'INCONNU

Améliorez votre train afin d'être préparés à affronter tout ce qui peut arriver. Obtenez une loco atomique, améliorez votre wagon d'assemblage, attachez un superchargeur ou choisissez entre une multitude d'autres options.

JOUEZ AVEC OU CONTRE VOS AMIS

Jouez en coop avec vos amis, jusqu'à quatre joueurs par équipe, ou comparez vos compétences de coopération en deux contre deux.

APERÇU