Super Rare Games annonce la sortie de Monster Prom XXL en version physique

Editeur très actif du côté de la Nintendo Switch, Super Rare Games vient de nous dévoiler ce jour un tout nouveau partenariat avec Beautiful Glitch et Those Awesome Guys. Grâce à ce dernier, le simulateur de drague monstrueux Monster Prom aura le droit à non pas une mais bien trois versions physiques :

Pour faire l'acquisition d'une de ces copies rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Super Rare Games. Les précommandes débuteront officiellement le 29 octobre 2020 .

Il ne reste que 3 semaines avant le bal et vous n'avez pas encore de rendez-vous ... et vous êtes un monstre. Mais ça va parce que dans votre lycée, tout le monde l'est aussi! Ce sont les tremplins dans le monde de Monster Prom: XXL - l'édition groupée et remplie de contenu de Monster Prom, une simulation de rencontres compétitives pour un à quatre joueurs qui vous fera penser: je ne savais pas que j'aimais ça!

Contenu

Monster Prom: XXL contient à la fois des extensions , ainsi que tout le contenu saisonnier publié tout au long de la durée de vie du jeu. Découvrez de nouveaux personnages, de nouveaux événements, des fins secrètes et d'innombrables autres façons d'explorer la vie amoureuse d'un monstre au lycée!

Simulation de rencontres compétitives

Rien ne rend le cœur plus affectueux qu'un peu de compétition. Fixez votre regard sur l'un des amoureux, mais si vous partagez vos goûts romantiques avec vos amis, préparez-vous à une compétition acharnée.

Mode Multijoueur en local de un à quatre joueurs

Jouez seul, avec votre moitié ou avec votre groupe d'amis préféré.

Facile à prendre en main et à jouer

Aucun apprentissage requis, préparez simplement à faire jouer la corde sensible.

Des centaines d'événements et d'objets uniques

Montez au sommet de la chaîne alimentaire de popularité du lycée en participant à des centaines d'événements qui se divisent en situations avec plus de 1000 résultats multiples. Lorsque les choses deviennent difficiles, passez par la boutique et découvrez tous les articles uniques qui peuvent être utiles lorsque vous affronterez votre future date au bal.

Des personnages faciles à aimer

Avec 8 camarades de classe adorables à portée de main, allez-y et rencontrez-vous, choisissez et découvrez ce qui les motive.

Écriture incroyablement drôle

Tout est juste en amour et en guerre, sauf peut-être que vous vous prenez trop au sérieux. Grâce à un humour fantaisiste et postmoderne, écrit par Cory O'Brien, Maggie Herskowitz et Julián Quijano, il n'y a aucun sujet dont Monster Prom ne se moquera pas, y compris lui-même.

Art magnifique

Il n'y a jamais un moment ennuyeux en explorant le monde magnifiquement conçu et les personnages dessinés par Arthur Tien.

Liberté de choix

Dans Monster Prom, l'expérience de jeu n'est pas affectée par le sexe ou l'orientation sexuelle, car trouver l'amour est déjà assez difficile.