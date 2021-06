Super Rare Games dévoile la compilation The Lion's Song + The Flower Collectors sur Nintendo Switch

Toujours aussi actif concernant la publication de jeux en version physique jusqu'alors réservés au marché dématérialisé, Super Rare Games nous propose de découvrir ce jour son nouveau partenariat. Un accord a en effet été trouvé avec Mi'pu'mi Games pour proposer une expérience deux en un : The Lion's Song + The Flower Collectors. Editée à 4000 exemplaires, cette compilation sera accessible sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 10 juin à 19h00 heure française .

A propos de The Lion's Song

The Lion's Song est un jeu d'aventure narratif. Il se déroule au début du 20e siècle et met en scène des artistes et scientifiques autrichiens. Chaque épisode explore les difficultés personnelles d'un personnage dans sa recherche de créativité et d'inspiration.

The Lion's Song a pour toile de fond l'Autriche du début du 20e siècle. Chaque épisode suit un personnage différent. Chacun des personnages est doté d'un esprit exceptionnel, et le jeu raconte leurs luttes internes en matière de créativité, de rapports humains et d'inspiration : on y retrouve une compositrice de talent qui souffre du syndrome de la page blanche juste avant le concert de sa vie, un peintre prometteur qui se réalise dans ses défis et une mathématicienne de génie qui tente de faire entendre sa voix dans un monde d'hommes. Les choix du joueur dans The Lion's Song ont un impact direct sur l'intrigue de tous les épisodes suivants et déterminent si, au bout du compte, les protagonistes parviendront ou non à atteindre leur but.