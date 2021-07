Super Rare Games annonce la sortie de Super Crush KO en version physique sur Nintendo Switch

Pour sa prochaine sortie de jeu en version physique sur Nintendo Switch, le distributeur indépendant Super Rare Games a signé un partenariat avec Vertex Pop pour proposer Super Crush KO. Une occasion idéale de profiter de ce titre initialement sorti en janvier 2020 en dématérialisé. Pour cette version physique, ce seront 4000 copies qui seront proposées aux joueurs, dont 2000 unités en éditions Steelbook.

Pour faire l'acquisition d'un exemplaire rien de plus simple, il vous suffira de vous connecter sur la boutique de Super Rare Games à partir du 22 juillet à 19h00 heure française.

Super Crush KO (du créateur de Graceful Explosion Machine) est un jeu de combat rapide qui se déroule dans une ville vibrante du futur proche. Remettez votre veste fluo préférée et frayez un chemin à travers des essaims de robots mortels pour sauver votre chaton kidnappé et, tant qu'à faire, sauver l'humanité d'une apocalypse de l'IA.

Chat mignon et action - Lorsqu'un robot commandant le cœur des extraterrestres kidnappe l'adorable chaton de Karen, Chubbz, Karen n'a d'autre choix que de prendre un blaster laser, d'enfiler sa veste fluo préférée et de commencer à botter les fesses des robots !

La rapidité du jeu - Mélangez de façon transparente l'action run n' gun et le combat intense beat-em up - lancez, jonglez et tirez des vagues de robots du ciel dans des combos élégants et faciles à exécuter.

Score smashin' - Faites grimper votre score d'un ennemi à l'autre avec des frappes au sol tonitruantes, des attaques aériennes de haut vol et le dévastateur Super Beam.

Pastel environments - Foncez dans un monde vibrant inspiré par des paysages urbains colorés et des lignes d'horizon pastel.

Leaderboards - Testez vos compétences de combat grâce aux classements en ligne et aux systèmes de classement qui vous feront revenir à S-Rank sur plus de 20 niveaux stimulants.