Super Rare Games annonce la sortie de Project Warlock en version physique sur Nintendo Switch

Deuxième projet de l'année 2021 signé Super Rare Games, un partenariat a été trouvé avec Buckshot Software et Crunching Koalas pour la sortie de Project Warlock en version physique. Disponible sur l'eShop depuis juin 2020, ce shooter en vue FPS sera édité à 4000 unités, et disponible en précommande sur la boutique officielle de Super Rare Games à partir du 28 janvier 2021 à 19h (heure de Paris).

Un homme et ses flingues. Incarnez un mystérieux sorcier qui part en croisade pour éradiquer le mal. Préparez-vous à traverser le temps et l’espace et tout exploser sur votre passage. Revivez l’intensité des FPS classiques et faites un carnage ! ROCK AND ROLL !

Explorez 60 niveaux dans 5 environnements différents, traversez une base dans l’Antarctique et survivez aux sables d’Égypte, sans oublier les cimetières entourant le château. Découvrez les nombreux secrets cachés dans les niveaux, récupérez de l’or et des munitions, utilisez des ascenseurs et des boutons cachés pour découvrir de nouvelles zones. Et finalement, rendez-vous directement en Enfer pour affronter l’ennemi ultime.

Combattez des tonnes d’ennemis, comme des démons volants, des robots géants et bien d’autres… et faites couler leur sang sur votre passage ! Évitez les balles et autres projectiles, essayez différentes armes pour découvrir les faiblesses des ennemis. Ayez toujours un coup d’avance sur vos ennemis à mesure que vous avancez dans les niveaux. Affrontez les méga-boss dans un niveau spécial pour terminer chaque monde.

Augmentez votre arsenal de destruction avec les armes que vous trouverez dans les niveaux. Il y en a pour tous les goûts : des lames puissantes, des flingues massifs, des bombes, etc. 38 types d’armes vous attendent, découvrez tous leurs secrets pour un maximum de carnage ! N’oubliez pas de récupérer des munitions et utilisez vos sorts pour massacrer les créatures assez folles pour se dresser contre vous !

Développez votre héros comme vous le désirez. Assignez les points d’amélioration et débloquez vos compétences favorites entre chaque niveau. Vous pouvez également améliorer vos armes et vos sorts pour créer un personnage qui correspond à votre style de jeu et ainsi battre le jeu dans tous les niveaux de difficulté !