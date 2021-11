Super Rare Games dévoile Heaven's Machine, son premier titre à sortir uniquement en version physique sur Nintendo Switch

Nouvelle proposition de vente de jeu proposée par le distributeur Super Rare Games, le label Super Rare Shorts propose de découvrir de nouveaux titres à destination de la Nintendo Switch, qui sortiront uniquement en version physique. A comprendre qu'il n'y aura aucune sortie du jeu en dématérialisé.

Premier titre de ce nouveau label, Heaven's Machine vient tout juste d'être dévoilé par SRG. Les précommandes sont officiellement ouvertes depuis le 11 novembre 2021, et resteront ouvertes jusqu'au 22 décembre 2021 . Heaven's Machine est proposé au tarif de 33,85€. Pour en apprendre davantage sur le jeu, et voir si vous souhaitez opter pour son achat, nous vous laissons découvrir son descriptif ci-dessous.

À propos de Heaven's Machine

Heaven's Machine est un roguelite chaotique et rapide qui se déroule dans un train cosmique en direction du paradis. Jack se réveille pour se retrouver au bout de ce tombeau de métal, sans autre choix que de prendre une arme, d'appuyer sur la gâchette et de foncer tête baissée vers le conducteur pour sauver leur proche décédé.

Dans la peau de Jack, les joueurs voyageront dans un train généré de manière aléatoire, s'emparant de dizaines d'objets uniques parmi plus de 50, éliminant des centaines d'ennemis et combattant des monstres étranges. Pour un défi supplémentaire, combattez le démiurge dans le mode Train de nuit déverrouillable qui rend aléatoire tous les wagons, ennemis, boss et magasins !